На Среднем Урале задержан пироман, поджигавший дачные домики

На Среднем Урале задержан подозреваемый в поджогах домов в дачных кооперативах.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Серовский", пожары произошли в поселках Энергетиков и Медянкино. Сумма причиненного ущерба в каждом случае составила от 200 до 500 тысяч рублей.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного полицейского Главка Валерий Горелых, сообщения о возгораниях поступали в территориальный ОВД в декабре 2020 года и январе 2021-го. Для борьбы с огнем и установления точных причин выезжали представители МЧС, а также следственно-оперативная группа органов внутренних дел.

"Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проверили лиц ранее судимых, состоящих на профилактических учетах, и опросили граждан, проживающих поблизости. Также стражи порядка проанализировали записи с видеокамер, установленных на зданиях и в различных объектах, расположенных по пути следования к территории коллективных садов. В результате предполагаемый злоумышленник был замечен в поселке Энергетиков. Сотрудники полиции задержали мужчину в этом же населенном пункте по месту проживания", - отметил полковник Горелых.

Уральца 1984 года рождения доставили в отдел полиции. В ходе беседы с оперативниками он рассказал, что домики выбирал не по какому-то принципу, а наугад, даже не зная, кто их хозяева. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, кражи и вандализм.

Серовской полицией возбуждены и расследуются четыре уголовных дела по части 2 статьи 167 УК РФ. Сейчас фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений и заключен под стражу.