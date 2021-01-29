На Среднем Урале задержан пироман, поджигавший дачные домики

29 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про памятник Александру II в Челябинске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
пожар в дачном кооперативе (2021) | Фото: 66.мвд.рф

На Среднем Урале задержан пироман, поджигавший дачные домики

На Среднем Урале задержан подозреваемый в поджогах домов в дачных кооперативах.

Как сообщили Накануне.RU в МО МВД России "Серовский", пожары произошли в поселках Энергетиков и Медянкино. Сумма причиненного ущерба в каждом случае составила от 200 до 500 тысяч рублей.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного полицейского Главка Валерий Горелых, сообщения о возгораниях поступали в территориальный ОВД в декабре 2020 года и январе 2021-го. Для борьбы с огнем и установления точных причин выезжали представители МЧС, а также следственно-оперативная группа органов внутренних дел.

пожар в дачном кооперативе(2021)|Фото: 66.мвд.рф

"Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, проверили лиц ранее судимых, состоящих на профилактических учетах, и опросили граждан, проживающих поблизости. Также стражи порядка проанализировали записи с видеокамер, установленных на зданиях и в различных объектах, расположенных по пути следования к территории коллективных садов. В результате предполагаемый злоумышленник был замечен в поселке Энергетиков. Сотрудники полиции задержали мужчину в этом же населенном пункте по месту проживания", - отметил полковник Горелых.

поджигатель из Серова(2021)|Фото: 66.мвд.рф

Уральца 1984 года рождения доставили в отдел полиции. В ходе беседы с оперативниками он рассказал, что домики выбирал не по какому-то принципу, а наугад, даже не зная, кто их хозяева. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом и привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа, кражи и вандализм.

Серовской полицией возбуждены и расследуются четыре уголовных дела по части 2 статьи 167 УК РФ. Сейчас фигурант проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений и заключен под стражу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Среднем Урале задержан пироман, поджигавший дачные домики

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пироман, Серов, поджоги, полиция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети