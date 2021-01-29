Крымские чиновники извинились за скандал вокруг акции "Блокадный хлеб"

Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Крыма извинилась за скандал вокруг акции "Блокадный хлеб".

В заявлении говорится, что расфасованный по 125 граммов хлеб передавался пожилым людям как символический блокадный паек, пишет РИА Новости.

Ранее волонтеры посетил пожилых людей на дому. Кроме "блокадного пайка" жителям поселения, имеющим статус "дети войны", были вручены продуктовые наборы.

"Мы не предполагали, что публикации о данной акции получат иное толкование и вызовут негативную реакцию", - отметили в администрации.

Напомним, в прошлом году скандал вокруг блокадников разгорелся в Керчи. Глава муниципального образования Мая Хужина, ее заместитель и местные депутаты пришли поздравлять проживающих в городе ветеранов с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады нацистскими войсками с неоднозначными подарками.

На появившихся в соцсетях фотографиях видно, как дамы в шубах вручают блокадникам медали, цветы и батоны белого хлеба. Визит чиновников вызвал волну возмущения среди пользователей интернета. Они заявили, что дарить такие подарки стыдно.