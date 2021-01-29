29 Января 2021
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Фигурные коньки (2019) | Фото: Otago Daily Times

Юные фигуристки из Екатеринбурга завоевали золото в чемпионате России

Юные фигуристки спортивной школы "Юность" в Екатеринбурге одержали победу в чемпионате и первенстве России по синхронному катанию на коньках. Соревнования завершились 28 января, а за первое место боролось почти 500 сильнейших спортсменов России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, это уже 19-ое золото подряд у фигуристок уральской столицы. На втором месте московская команда "Кристалл Айс Джуниор", на третьем - команда "Санрайз-1" из Санкт-Петербурга.

Все участники соревновались по программам мастеров и кандидатов в мастера спорта. В короткой программе уральские спортсменки уступили Москве, однако уже в произвольной программе отобрали победу с разницей в 6,46 балла.

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Юные фигуристки из Екатеринбурга завоевали золото в чемпионате России

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Теги: фигурное катание, фигуристки, чемпионат России



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