Юные фигуристки из Екатеринбурга завоевали золото в чемпионате России

Юные фигуристки спортивной школы "Юность" в Екатеринбурге одержали победу в чемпионате и первенстве России по синхронному катанию на коньках. Соревнования завершились 28 января, а за первое место боролось почти 500 сильнейших спортсменов России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, это уже 19-ое золото подряд у фигуристок уральской столицы. На втором месте московская команда "Кристалл Айс Джуниор", на третьем - команда "Санрайз-1" из Санкт-Петербурга.

Все участники соревновались по программам мастеров и кандидатов в мастера спорта. В короткой программе уральские спортсменки уступили Москве, однако уже в произвольной программе отобрали победу с разницей в 6,46 балла.