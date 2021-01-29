Председатель ОП Зауралья назвал попытки вовлечения несовершеннолетних в митинги Навального "политической импотенцией"

Председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов высказался об участии подростков в несанкционированных акциях, которые по всей стране проводят члены региональных штабов блогера Алексея Навального. Цитату Белоусова приводит сайт ОП региона.

Как отметил Михаил Белоусов, Общественная палата региона обеспокоена участием несовершеннолетних в несанкционированных акциях, которые прошли в минувшую субботу, 23 января.

"Подростки там были, но их очень мало было. Сотрудники полиции проводили профилактические беседы, и дети шли домой. В отношении подростков не было применено активных силовых действий, ни один такой случай в нашем регионе зафиксирован не был. В этой связи хочется сказать - любое манипулирование несовершеннолетними недопустимо! Нельзя склонять детей к участию в таких несанкционированных акциях", - отметил общественник.

Белоусов уверен, что в Курганской области есть огромное количество семей, в которых подобные ситуации обсуждаются, а также обсуждаются причины, и родители рассказывают детям о возможных негативных последствиях участия в подобных мероприятиях.

"Попытки организаторов вовлечь детей и подростков в митинги – это "политическая импотенция". Когда речь идет о борьбе политических сил, нужно призывать в свои ряды себе подобных, взрослых людей с окрепшим мнением и устоявшейся политической позицией. Но, как мы видим, это сделать не просто, так как взрослые умные люди знают, что такое хорошо, а что такое плохо. А наши с вами дети легко подвержены манипулированию, для них подобные акции – это игра, адреналин, фантастический сериал, приключенческое кино, если хотите. Но когда наступит пик этих митингов, первыми, кто попадет "под нож" этой оппозиционной системы, станут эти же дети. Они будут "пушечным мясом" Навального", - добавил Михаил Белоусов.

Руководитель ОП Зауралья еще раз призвал курганцев провести беседы со своими несовершеннолетними детьми.

"Если вы не хотите, чтобы ваш сын или дочь стали жертвой подобных политических манипуляций, поговорите со своими детьми, объясните им, что несогласованные протесты и участие в них – это не тот путь, по которому должна идти Курганская область и некоторые ее жители", - подчеркнул Белоусов.

Напомним, жители Курганской области были возмущены тем, что несовершеннолетних согнали на политическую акцию 23 января. Несанкционированный митинг прошёл в центре Кургана, на нем присутствовали, в том числе, подростки. Всего участников несанкционированной акции было около 100 человек, были и задержания – особо "буйных" и тех, кто выкрикивал антигосударственные лозунги, отвозили в отдел полиции для составления протокола. Таких оказалось 10 человек. Новая акция может пройти в эти выходные.

На территории Курганской области, напомним, запрещено проведение публичных и массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Также запрещено нахождение детей младше 18 лет в общественных местах без сопровождения взрослых, за исключением следования ребенка к месту учёбы или работы, а также в больницу и обратно.