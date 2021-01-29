Вице-премьер РФ велела "Мечелу" ускориться в реализации экологических программ

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе визита на Южный Урал побывала на коксохимическом производстве завода "Мечел-кокс", где запланирована реконструкция коксового цеха №1 с установкой оборудования в соответствии с наилучшими доступными технологиями. Это мероприятие предусмотрено экологическим соглашением, которое 28 января заключили компания и губернатор Алексей Текслер. Также она осмотрела кислородно-конвертерный цех ЧМК (тоже входит в "Мечел"), в 2020 г. здесь прошла реконструкция конвертера, который оснастили современной трехступенчатой системой газоочистки.

Как передает корреспондент Накануне.RU, одна из сотрудниц предприятия рассказала вице-премьеру, что приехала в Челябинск 20 лет назад, за эти годы экологическая ситуация значительно улучшилась. Абрамченко призвала не оглядываться в прошлое.

"Вы помните, как было, но молодые люди хотят оставаться в городе, чтобы город был чистым, чтоб можно было дышать и детей рожать спокойно в этом городе. Поэтому давайте не будем оглядываться в прошлое и сравнить с тем, как было после Великой Отечественной войны. Когда нужно было восстановить промышленность активными темпами, никто не думал об экологии. Сейчас совсем другой запрос", - сказала она.

Вице-премьер РФ сообщила, что Роспотребнадзор готов выступать помощником, чтобы модернизировать производство. "Но при этом, как и договорились, не тянуть резину, а вкладывать средства из прибыли в модернизацию производства. Это нам очень важно", - добавила она.

По мнению вице-премьера, предприятия должны вкладываться в экологические программы.

"То, что мы видели в Усолье-Сибирском, когда из предприятия выжали все соки, обанкротили и бросили, и потом мы все вместе, все налогоплательщики сбрасываются для того, чтобы рекультивировали эту опасную площадку, такого быть не должно. Тут есть хозяин, этот хозяин должен вкладываться в экологические программы. Главная задача государства, как контролёра и помощника в реализации таких программ - контролировать и не продлевать до бесконечности программу экологической модернизации таких производств. Коллеги пытались сказать, что в 2025 году все будет. Не в 2025 году, а в декабре 2023 года уже должны быть ощутимые результаты", - отметила она.

По мнению Абрамченко, именно с предприятия "Мечела" нужно начинать реализацию экологических программ.

"Мы сегодня находимся на площадке, которая представляет наибольшую проблему для воздуха Челябинска. И именно с этой площадки нужно начинать. Собственники предприятия это понимают и другого варианта нет, кроме как модернизировать эту площадку. Она должна быть №1. Все остальное должно подтягиваться. Конечно, невозможно сделать современное производство в течение двух лет, для этого требуется банально время на согласительные процедуры, подготовку проектной документации. Но начинать нужно именно там, где есть наибольшая проблема. Вот именно с этого производства. Компания пошла навстречу и соглашение подписала. Теперь задача контролировать, чтобы все шло, как наметили. Это очень важно.

Мы много видели обещаний, знаем примеры, когда это красиво выглядит с точки зрения подписанного соглашения, но потом все спускается на тормозах и не выполняется. Теперь нужно дожать с этой стороны", - считает вице-премьер.

После посещения предприятий "Мечела" Виктория Абрамченко посетила пост наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и центр экологического мониторинга Челябинской области. Центр начал работать в декабре 2020 г. Здесь собираются и анализируются данные с государственной, территориальной и локальной сетей наблюдения. Вся информация открыта для желающих, все результаты замеров можно увидеть онлайн.

В завершение своего визита вице-премьер отправилась на ЧТПЗ, где для нее провели экскурсию по цехам "Высота-239" и "AQA Кристалл".