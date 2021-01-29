29 Января 2021
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Задержание группы лиц, подозреваемых в кражах парфюмерной продукции в Нижнем Тагиле (2020) | Фото: Пресс-группа МУ МВД России &quot;Нижнетагильское&quot;

На сотрудницу штаба Навального Райх составляют протокол

Сотрудница штаба оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге Виктория Райх нашлась. Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook.

По его словам, на девушку составляют протокол по ст. 20.2. КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Сейчас сторонница Навального находится в отделении полиции №10. Девушку могут арестовать на 15 суток.

Напомним, что сегодня утром полицейские задержали Викторию Райх у подъезда дома и увезли в неизвестном направлении. До этого, Свердловский областной суд отклонил апелляцию защиты главы штаба Навального Алексея Гресько и арестовал сторонника оппозиционера на 10 суток. Также вчера Московский областной суд признал законным арест самого Алексея Навального.

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На сотрудницу штаба Навального Райх составляют протокол

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Теги: Райх, Навальный, штаб, задержание



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