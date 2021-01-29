Песков сообщил, что никогда не был во "дворце" в Геленджике

В Кремле пока не ознакомились с репортажем из "дворца" в Геленджике из-за нехватки времени. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он в очередной раз подчеркнул, что этот дворец не имел и не имеет никакого отношения к Владимир Путину. "А что там публикуют, я, честно говоря, не в курсе", - добавил Песков.

На вопрос, не бывал ли он на этом объекте, пресс-секретарь президента ответил отрицательно, передает РИА Новости.

Ранее журналисты Telegram-канала Mash сняли репортаж из "дворца" в Геленджике, из материала следует, что объект находится на нулевом этапе строительства, там работают только строители.

Фасад здания полностью закончен, на стенах виден мрамор, внутри – примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванны, гардеробные. По расчетам закончат проект не раньше чем через пять-шесть лет. Разобраться с предназначением здания, равно как и узнать имя владельца, журналисту не удалось.