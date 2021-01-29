29 Января 2021
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Василий Лановой на Уралвагонзаводе (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

На Уралвагонзаводе почтили память актера Василия Ланового

На Уралвагонзаводе почтили память знаменитого советского и российского актера Василия Ланового, ушедшего из жизни накануне.

"Фильмы с его участием давно вошли в золотой фонд мирового кинематографа. Мы все их знаем и любим. Но Василий Семенович был не только прекрасным актером театра и кино, но и много занимался озвучкой. И принимал участие в одном из проектов Уралвагонзавода", - рассказали в группе УВЗ в социальной сети ВКонтакте.

Там сообщили, что в фильме "Завод", выпущенном к 65-летию предприятия, за кадром звучит голос Василия Семеновича. А в феврале 2002 года народный артист приезжал в Нижний Тагил на презентацию картины.

Василий Лановой на Уралвагонзаводе(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Василий Лановой на Уралвагонзаводе(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Василий Лановой на Уралвагонзаводе(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

"В заводском архиве сохранились уникальные фотографии с любимым артистом. И, конечно, фильм. Давайте вместе вспомним Василия Семеновича Ланового", - добавили в пресс-службе УВЗ.

Василий Лановой на Уралвагонзаводе(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

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На Уралвагонзаводе почтили память актера Василия Ланового

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Теги: Уралвагонзавод, Василий Лановой



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