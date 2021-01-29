29 Января 2021
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Общество Свердловская область
фонд святой екатерины, ремонт, рабочие, гастарбайтеры, ремонт, жкх, капитальный ремонт, капремонт, подъезд (2021) | Фото: фонд святой Екатерины

Более 1,2 миллиона на поддержку семей, которые потеряли близких в пожаре на Рассветной, выделил председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин

Сегодня начались ремонтные работы в подъезде дома на Рассветной в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, здесь в начале января произошел страшный пожар, унесший жизни восьми человек.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, все расходы по организации ремонтных работ взял на себя председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин. Строительная бригада проведет замену окон, очистит стены и потолки от копоти, отштукатурит и покрасит их, восстановит перила и технический этаж, который выходит на крышу.

фонд святой екатерины, ремонт, рабочие, гастарбайтеры, ремонт, жкх, капитальный ремонт, капремонт, подъезд(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«В ближайшие дни вычистим всю копоть, уберем напольную плитку и все то, что было повреждено во время пожара. Работы много, но затягивать не будем, за две-три недели закончим», — говорит мастер строительно-ремонтной бригады Александр Ермоленко.

фонд святой екатерины, прораб, рабочий(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

фонд святой екатерины, ремонт, рабочие, гастарбайтеры, ремонт, жкх, капитальный ремонт, капремонт, подъезд(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Более того - семьи, которые потеряли в пожаре близких, уже получили от Фонда весомую помощь.

фонд святой екатерины, игрушки, трагедия, цветы(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Как рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич, сотрудники фонда изучили, какой объем поддержки необходим.

фонд святой екатерины, татьяна прусевич(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

«За прошедшие две недели мы встретились с каждой семьей, в которой произошла трагедия. В ручном режиме решили все сложные бытовые и финансовые проблемы. Игорь Алексеевич Алтушкин передал на помощь больше 1,2 миллиона рублей и принял решение привести в порядок подъезд», - рассказала Татьяна Прусевич.

пожар на улице Рассветная(2021)|Фото: Накануне.RU

фонд святой екатерины, ремонт, жкх, капитальный ремонт, капремонт, подъезд(2021)|Фото: фонд святой Екатерины

Напомним, что пожар произошел в ночь с 11 на 12 января и унес жизни восьми человек.

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Более 1,2 миллиона на поддержку семей, которые потеряли близких в пожаре на Рассветной, выделил председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин

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Теги: фонд святой екатерины, игорь алтушкин, пожар на рассветной, семьи погибших



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