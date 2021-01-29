Более 1,2 миллиона на поддержку семей, которые потеряли близких в пожаре на Рассветной, выделил председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин

Сегодня начались ремонтные работы в подъезде дома на Рассветной в Екатеринбурге, передает корреспондент Накануне.RU. Напомним, здесь в начале января произошел страшный пожар, унесший жизни восьми человек.

Как сообщили Накануне.RU в Фонде святой Екатерины, все расходы по организации ремонтных работ взял на себя председатель совета Фонда святой Екатерины Игорь Алтушкин. Строительная бригада проведет замену окон, очистит стены и потолки от копоти, отштукатурит и покрасит их, восстановит перила и технический этаж, который выходит на крышу.

«В ближайшие дни вычистим всю копоть, уберем напольную плитку и все то, что было повреждено во время пожара. Работы много, но затягивать не будем, за две-три недели закончим», — говорит мастер строительно-ремонтной бригады Александр Ермоленко.

Более того - семьи, которые потеряли в пожаре близких, уже получили от Фонда весомую помощь.

Как рассказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич, сотрудники фонда изучили, какой объем поддержки необходим.

«За прошедшие две недели мы встретились с каждой семьей, в которой произошла трагедия. В ручном режиме решили все сложные бытовые и финансовые проблемы. Игорь Алексеевич Алтушкин передал на помощь больше 1,2 миллиона рублей и принял решение привести в порядок подъезд», - рассказала Татьяна Прусевич.

Напомним, что пожар произошел в ночь с 11 на 12 января и унес жизни восьми человек.