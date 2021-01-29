СМИ: ЕС может погрузиться в новый кризис из-за неспособности провести вакцинацию

В ЕС нарастает медицинский, экономический и политический кризис из-за неспособности вакцинировать свое население. Об этом пишет американское издание Foreign Policy.

В ЕС действуют с позиций "вакцинного национализма", то есть не хотят экспортировать свои вакцины, пока не вакцинируют свое население. Это может быть катастрофической политической ошибкой, так как работа европейских производителей зависит от материалов, поступающих из-за пределов ЕС, а другие страны в ответ могут запретить экспорт в ЕС, то есть вакцинация сорвется и в ЕС, а это может привести к росту смертности среди европейцев.

Уже прошел месяц, как ЕС одобрил к применению первую вакцину, а масштабы ее использования в странах ЕС по-прежнему существенно отличаются. Например, Дании и Мальте удалось использовать все 100% вакцин и даже больше, а в Болгарии использовали только 11%, в Нидерландах - 23%, во Франции - 49%. В ЕС в целом - 57%.

В результате ЕС оказался в экономически и политически взрывоопасной ситуации, так как без быстрой вакцинации не сможет быстро восстановить свою экономику, считает автор.

Британское издание The Spectator пишет, что ведущие страны опустились до ожесточенного соперничества, все чаще и активнее демонстрируя свой национализм. Ведь произвести вакцину - это только полдела. Важно уметь ее распределить. А с такими темпами Европа справится только к 2024 году. В такой обстановке только США и Британия сумеют в этом году выйти из карантина. Брюссель же обвиняет кого угодно, но не себя.

"А как же быть с интернационализмом ЕС? Как же фармацевтические компании смогут помочь бедным странам, если ЕС запрещает им вывоз? Интернационализм ЕС как будто полностью испарился. Вместо этого сеется твердая уверенность, что эти коварные британцы каким-то образом забирают себе вакцину "Пфайзера" и "Оксфорда", которая должна была пойти в Европу", - говорится в статье.

Вакцина все больше превращается в оружие в Большой игре и может определить геополитические линии разломов в XXI веке, заключает издание.

Интересно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сам привьется китайской вакциной, так как доверяет ей больше всего. В ближайшее время страна подпишет контракт на покупку этой вакцины.

Как сообщало Накануне.RU, глава ВОЗ Тедрос Гейбрейеус обвинил страны в "вакцинном национализме", который может дорого обойтись мировой экономике.