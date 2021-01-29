29 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожар в поликлинике в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Из городской поликлиники в Нижнем Тагиле эвакуировали более 500 человек

В пятницу в Нижнем Тагиле в срочном порядке эвакуировали поликлинику.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня днем поступил сигнал о задымлении в 4-этажном здании городской поликлиники на Липовом тракте. Выяснилось, что произошло короткое замыкание без последующего горения в электрощитке на последнем этаже.

Персоналом больницы и прибывшими огнеборцами из здания были эвакуированы 530 человек, в том числе 300 пациентов. Специалисты провели проверку и обследование всех помещений, после чего поликлиника возобновила свою работу.

Пожар в поликлинике в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как уточнили в МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

Пожар в поликлинике в Нижнем Тагиле(2021)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

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Из городской поликлиники в Нижнем Тагиле эвакуировали более 500 человек

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Теги: Нижний Тагил, поликлиника, эвакуация, МЧС



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