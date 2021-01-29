В Сургуте объявили новый конкурс на должность главы

Депутаты Сургутской городской думы на сегодняшнем заседании объявили дату нового конкурса на должность главы города, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс состоится 20 февраля. Затем состоятся депутатские слушания. Решение по кандидатам депутаты примут 27 февраля. Подавать документы можно с 31 января по 14 февраля.

Напомним, вопрос о конкурсе на должность мэра был включен в повестку сегодняшнего заседания до того, как экс-кандидату в мэры Сургута Евгению Барсову отказали в иске. Ранее Барсов заявлял о намерении пойти в суд, чтобы оспорить отказ в дальнейшем участии в конкурсе.

Евгений Барсов стал 24-ым кандидатом в главы. В 2017 г. он принял решение сдать мандат и выйти из партии "Единая Россия" "из-за несогласия с экономической политикой партии власти, которая "навязывается нам всем". Позже депутат избрался в новый состав парламента от округа №22 и стал представителем ЛДПР.

18 января стало известно, что в Сургуте оказались сорваны выборы мэра – документы из нескольких десятков претендентов верно оформил только один участник гонки, Артур Романов, и теперь дума должна будет объявить о начале нового конкурса. Эксперты полагают, что причина может быть в том, что "настоящий" кандидат, который устроил бы все группы влияния, еще не найден. Следующее заседание думы, на котором объявят конкурс на должность главы города, состоится 29 января.