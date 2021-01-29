Рособрнадзор рассказал, как будет проходить аттестация в девятых классах в этом году

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в этом году отменен по предметам по выбору, вместо этого выпускники девятых классов должны будут написать контрольную работу по одному учебному предмету.

Контрольные можно будет выбрать из числа предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА-9): физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература. Они будут проведены с 17 мая по 21 мая 2021 года.

Выбирать контрольные Рособрнадзор советует с учетом того, куда школьник пойдет учиться дальше (например, профильный 10-й класс).

"Региональные органы управления образованием вправе самостоятельно ограничить число выполняемых заданий и/или изменить время выполнения контрольной работы", - говорится в сообщении Рособрнадзора. Также регионы могут сами установить минимальные первичные баллы, соответствующие отметкам по пятибалльной шкале.