РКН назвал хамством блокировку в YouTube гимна России

Роскомнадзор потребовал от компании Google снять ограничения на публикацию в YouTube материалов, содержащих гимн России.

Как говорится в сообщении ведомства, видеохостинг наложил их под предлогом нарушения авторских прав.

Роскомнадзор отмечает, что гимн, как и другие государственные символы, не является объектом авторских прав.

"Блокировка платформой YouTube гимна России - это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны", - говорится в заявлении.

Ранее пользователи YouTube столкнулись с проблемой использования гимна России в видеороликах. Сообщается, что патриотический контент пропадает из выдачи. Более того, видеохостинг начал наказывать за ролики, содержащие российский гимн - доход от рекламы изымается в пользу американской компании Broadcast Music Inc.

Юрист, специалист по авторскому праву Андрей Макаров в беседе с Накануне.RU назвал эту ситуацию странной.

"Согласно ст.2. Федерального конституционного закона от 25.12.2000 N 3-ФКЗ "О Государственном гимне Российской Федерации", Государственный гимн Российской Федерации является официальным государственным символом Российской Федерации. Согласно п.6. ст.1259 ГК РФ, государственные символы и знаки не являются объектами авторских прав. Таким образом, государство должно обратить внимание на ситуацию и начать разбирательства", - пояснил он.