Минпросвещения потратит почти миллиард на закупку электронного контента для школьников

Стало известно, на какие средства и у кого Минпросвещения будет закупать контент для так называемой цифровой образовательной среды.

По данным "Коммерсанта", Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования (ФИЦТО), подведомственный Минпросвещения, потратит 800 млн руб. за закупку такого контента. Речь идет о подкастах, видеороликах, квестах, играх-симуляторах и т.д. Поставщиком может стать издатель традиционных учебников — группа "Просвещение".

На сайте госзакупок уже объявлен конкурс. Техническое задание предусматривает создание интерактивных справочников, хрестоматий, текстов и образовательных тестов. Для школьников планируется приобрести подкасты, квесты, платформы для виртуальных лабораторных работ в виде приложений на HTML5, видеолекции, аудиокниги, игры-симуляторы (градостроительные, космические, военные, биологические), а также анимационные видеоролики, интерактивные карты и контент в виде динамической 3D-графики.

Контент закупается в том числе в рамках госпроекта "Российская электронная школа" (РЭШ).

Участники рынка по созданию цифрового образовательного контента отмечают, что "наштамповать" однотипные видеоролики и задания можно за 5-10 млн руб., хорошо заработав на продаже.