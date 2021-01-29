29 Января 2021
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Общество В России Москва
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 534 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 26 204 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.

Новые случаи распределились по регионам следующим образом:

Москва - 2799

Санкт-Петербург - 2284

Московская область - 1044

Нижегородская область - 471

Воронежская область - 378

Ростовская область - 377

Свердловская область - 362

Красноярский край - 314

Хабаровский край - 290

Пермский край - 289

Вологодская область - 287

Челябинская область - 282

Самарская область - 277

Иркутская область - 265

Саратовская область - 247

Волгоградская область - 245

Архангельская область - 242

Республика Карелия - 239

Омская область - 237

Ставропольский край - 231

Пензенская область - 224

Ленинградская область - 223

Забайкальский край - 212

Приморский край - 212

Ульяновская область - 198

Тверская область - 198

Калининградская область - 195

Ханты-Мансийский автономный округ - 189

Краснодарский край - 189

Смоленская область - 186

Ярославская область - 185

Алтайский край - 185

Мурманская область – 180

Брянская область - 180

Курская область - 179

Кировская область - 174

Белгородская область - 174

Тульская область - 173

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Республика Коми - 141

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Республика Саха (Якутия) - 119

Рязанская область - 104

Томская область - 103

Кемеровская область - 100

Севастополь - 99

Республика Дагестан - 98

Сахалинская область - 97

Курганская область - 95

Республика Чувашия - 91

Амурская область - 89

Кабардино-Балкарская Республика - 88

Республика Татарстан - 85

Республика Калмыкия - 76

Республика Мордовия - 76

Карачаево-Черкесская Республика - 70

Республика Алтай - 67

Ямало-Ненецкий автономный округ - 64

Республика Северная Осетия-Алания - 64

Камчатский край - 60

Республика Хакасия - 57

Республика Адыгея - 46

Республика Ингушетия - 44

Республика Марий Эл - 43

Костромская область - 38

Чеченская Республика - 35

Магаданская область - 23

Еврейская автономная область - 13

Республика Тыва - 12

Ненецкий автономный округ - 7

Чукотский автономный округ - 2

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В России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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