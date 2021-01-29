В России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 19 238 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 534 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 26 204 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровело 3 255 462 человека.
Новые случаи распределились по регионам следующим образом:
Москва - 2799
Санкт-Петербург - 2284
Московская область - 1044
Нижегородская область - 471
Воронежская область - 378
Ростовская область - 377
Свердловская область - 362
Красноярский край - 314
Хабаровский край - 290
Пермский край - 289
Вологодская область - 287
Челябинская область - 282
Самарская область - 277
Иркутская область - 265
Саратовская область - 247
Волгоградская область - 245
Архангельская область - 242
Республика Карелия - 239
Омская область - 237
Ставропольский край - 231
Пензенская область - 224
Ленинградская область - 223
Забайкальский край - 212
Приморский край - 212
Ульяновская область - 198
Тверская область - 198
Калининградская область - 195
Ханты-Мансийский автономный округ - 189
Краснодарский край - 189
Смоленская область - 186
Ярославская область - 185
Алтайский край - 185
Мурманская область – 180
Брянская область - 180
Курская область - 179
Кировская область - 174
Белгородская область - 174
Тульская область - 173
Республика Крым - 173
Астраханская область - 172
Ивановская область - 170
Оренбургская область - 168
Республика Башкортостан - 167
Орловская область - 163
Удмуртская Республика - 163
Новгородская область - 160
Калужская область - 156
Тамбовская область - 155
Республика Бурятия - 151
Липецкая область - 149
Владимирская область - 149
Тюменская область - 145
Республика Коми - 141
Новосибирская область - 139
Псковская область - 136
Республика Саха (Якутия) - 119
Рязанская область - 104
Томская область - 103
Кемеровская область - 100
Севастополь - 99
Республика Дагестан - 98
Сахалинская область - 97
Курганская область - 95
Республика Чувашия - 91
Амурская область - 89
Кабардино-Балкарская Республика - 88
Республика Татарстан - 85
Республика Калмыкия - 76
Республика Мордовия - 76
Карачаево-Черкесская Республика - 70
Республика Алтай - 67
Ямало-Ненецкий автономный округ - 64
Республика Северная Осетия-Алания - 64
Камчатский край - 60
Республика Хакасия - 57
Республика Адыгея - 46
Республика Ингушетия - 44
Республика Марий Эл - 43
Костромская область - 38
Чеченская Республика - 35
Магаданская область - 23
Еврейская автономная область - 13
Республика Тыва - 12
Ненецкий автономный округ - 7
Чукотский автономный округ - 2