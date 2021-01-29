29 Января 2021
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Общество Свердловская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

Число умерших от ковида свердловчан превысило 2 тысячи человек

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 362 новых случая коронавируса. Число скончавшихся от ковида жителей региона превысило 2 тысячи.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз был лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (140 заболевших) и ряда других муниципалитетов. По официальным данным, на сегодняшний день общее количество выявленных на Среднем Урале случаев новой коронавирусной инфекции составляет 69 тыс. 761.

За сутки в регионе было выписано 380 пациентов с ковидом, скончались еще 15 заболевших. Общее число выписанных свердловчан достигло 62 тыс. 328, всего было зарегистрировано 2 тыс. 4 смертельных исхода.

Напомним, накануне в Свердловской области начали делать прививки новой вакциной против коронавируса "ЭпиВакКорона", первая партия которой 27 января поступила в регион.

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Число умерших от ковида свердловчан превысило 2 тысячи человек

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Теги: коронавирус, случаи, оперштаб, ковид, Свердловская область



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