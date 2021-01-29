29 Января 2021
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Политика В России Москва
Семен Слепаков: Вирусная (2020) | Фото: youtube.com/Семен Слепаков

Слепаков написал стихи про митинги 23 января и отхватил от сторонников Навального

Продюсер, сценарист и комик Семен Слепаков вызвал настоящую бурю в Instagram, опубликовав "Стих про добро" собственного сочинения. Он посвящен акциям, прошедшим в Москве и других городах 23 января. Слепаков критикует методы сторонников Алексея Навального и намекает, что борцы не превосходят в своих моральных качествах тех, против кого они выступают.

"Добрые блюстители

Легитимных мер

Глаз сожгли водителю

За номер "а эм эр".

 

Путинского прихвостня

Снявши со столба,

Сапогами ******* (била)

Добрая толпа".

 

В конце Слепаков делает выводы:

 

"Так со злом сражалось

Милое добро,

Позабыв про жалость,

Очерствив нутро.

 

Храбро, беззаветно,

И во вкус вошло

Так, что незаметно

Стало злей, чем зло".

В комментариях появились известные персоны, в том числе и соратники Навального. Юморист Галкин процитировал Белинского: "И вот почему у нас в особенности награждается общим вниманием всякое так называемое либеральное направление, даже и при бедности таланта, и почему так скоро падает популярность великих поэтов, искренно или неискренно отдающих себя в услужение самодержавию...".

Супруга Навального Юлия была менее академична: "Какой Семён молодец, упорный. Не оставляет надежду стать акционером ОАО "Газпром". Слепаков ответил, что просто выражает свое мнение, а если Навальным не нравится – они могут убрать из своих фильмов его песни (в которых он высмеивает власти).

Пришел и Леонид Волков, ближайший соратник Навального: "Понимаете, Семен: кремлевский темник в стихах — это все равно кремлевский темник. Пахнет тем же самым *овном. Но в стихах". Слепаков ответил, что рад за Волкова: раз тот чувствует запах, значит, у него нет ковида.

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Слепаков написал стихи про митинги 23 января и отхватил от сторонников Навального

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Теги: семен слепаков, алексей навальный, леонид волков, критика, стихи



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