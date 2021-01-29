"Сплошной бетон": Mash показал видео из "дворца" под Геленджиком

Телеграм-канал Mash показал, что находится за стенами того самого "дворца" на мысе Идокопас в Геленджике.

Главному редактору Максиму Иксанову удалось побывать на стройке самого обсуждаемого в настоящее время дома и убедиться, действительно ли там есть все те роскошества, о которых говорится в фильме Алексея Навального.

В ходе экскурсии по "дворцу" журналист, по его словам, увидел "один сплошной бетон". Дом находится на нулевом этапе строительства, отмечает Иксанов. К примеру, в комнате, где, судя по ролику Навального, должна быть знаменитая кальянная, хранятся каски, робы, сменная обувь.

"По сути, здесь находится бытовка строителей, работающих на объекте. Хотя, может, кто-то и использует пространство как место для перекура", - говорится в ролике Mash.

Дальше по списку – "комната грязи". Это помещение находится возле бассейна, который уже есть, но пока на начальном этапе строительства. По проекту здесь будут душевые. "Важно закрепить – грязи тут не больше, чем в любом другом помещении", - отмечает Иксанов.

И наконец, любимая всеми аквадискотека. "Сами строители называют мемную локацию просто фонтаном. Мне же это напомнило какой-то бассейн с местом для бара", - говорит автор ролика.

По факту, заключает Иксанов, везде в доме "бетонная комната за бетонной комнатой". Фасад здания полностью закончен, на стенах виден мрамор, внутри – примерно 16 одинаковых помещений под спальни, ванны, гардеробные. По расчетам закончат проект не раньше чем через пять-шесть лет. Разобраться с предназначением здания, равно как и узнать имя владельца, журналисту не удалось.

Напомним, в новом расследовании Алексея Навального говорится, что на мысе Идокопас находится "дворец Путина" – частная территория, которая, якобы, через номинальных владельцев фактически принадлежит президенту России. Сам Владимир Путин опроверг эту версию. Он заявил, что ни он, ни его родственники никогда юридически не владели этой недвижимостью.