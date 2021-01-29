Тюменские больницы получат 21,6 тысяч доз вакцины Гам-Ковид-Вак

29 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про памятник Александру II в Челябинске

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Тюменские больницы получат 21,6 тысяч доз вакцины Гам-Ковид-Вак

На территорию Тюменской области прибыла очередная партия вакцины от коронавируса Гам-Ковид-Вак (Спутник V). Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе региона.

Уже сегодня все 21,6 тыс. доз препарата будут доставлены в 35 пунктов вакцинации по поликлиникам всей области. Так, в листе ожидания на прививку находится 10 тыс. 41 человек. Уже привито – 9 тыс. 807 человек.

Напомним, что запись на вакцинацию осуществляется через "Личный кабинет" на сайте Госуслуг. Если по причине ошибки сайт не может зарегистрировать вас в очередь – значит, что запись на ближайшее время уже заполнена и можно воспользоваться другими способами: запись по единому номеру горячей линии 122, а также непосредственно в самой медорганизации.

В случае, если человек уже был записан или стоял в листе ожидания до поставки новой партии препарата, с ним свяжутся из медучреждения.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменские больницы получат 21,6 тысяч доз вакцины Гам-Ковид-Вак

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Гам-Ковид-Вак, коронавирус, партия вакцины



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети