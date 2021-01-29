Тюменские больницы получат 21,6 тысяч доз вакцины Гам-Ковид-Вак

На территорию Тюменской области прибыла очередная партия вакцины от коронавируса Гам-Ковид-Вак (Спутник V). Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе региона.

Уже сегодня все 21,6 тыс. доз препарата будут доставлены в 35 пунктов вакцинации по поликлиникам всей области. Так, в листе ожидания на прививку находится 10 тыс. 41 человек. Уже привито – 9 тыс. 807 человек.

Напомним, что запись на вакцинацию осуществляется через "Личный кабинет" на сайте Госуслуг. Если по причине ошибки сайт не может зарегистрировать вас в очередь – значит, что запись на ближайшее время уже заполнена и можно воспользоваться другими способами: запись по единому номеру горячей линии 122, а также непосредственно в самой медорганизации.

В случае, если человек уже был записан или стоял в листе ожидания до поставки новой партии препарата, с ним свяжутся из медучреждения.