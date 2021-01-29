В Перми больница заплатит пациентке 500 тысяч за ошибки в лечении

В Перми пациентка больницы имени Гринберга взыскала с учреждения 500 тыс. руб. за ошибки в лечении, сообщили Накануне.RU в Кировском райсуде города.

В сентябре 2019 г. пострадавшая обратилась в клинику за помощью. Диагностика не выявила никаких серьёзных болезней, и лечащий врач в итоге назначил пациентке курс таблеток. Позже во время операции хирург нашёл заболевание, но ничего не сделал. Сданные позже анализы подтвердили наличие тяжёлой хвори, лечение которой вылилось в операции и долгое восстановление. Пациентка полагала, что если бы болезнь нашли вовремя, лечение было бы более лёгким.

В суде представитель больницы заявил, что пострадавшая пришла на приём в феврале 2019 г. Во время повторного визита ей поставили диагноз, назначили лечение, обязали явиться через три месяца, однако она пришла через семь, а позже отказалась от госпитализации.

Суд установил, что в феврале – сентябре 2019 г. персонал больницы имени Гринберга ошибся в методике лечения. С учётом выявленного у истицы тяжёлого заболевания и при своевременном исследовании её могли поставить на учёт, но не сделали этого. Учтено также заключение – нельзя однозначно утверждать, что в случае более ранней диагностики заболевания пациентке гарантировано удалось бы избежать серии повторных оперативных вмешательств.

Следовательно, связь действий врачей и развития тяжёлой болезни является косвенной. Решение суда – взыскать с клиники компенсацию морального вреда в 500 тыс. руб. Вердикт не вступил в законную силу.