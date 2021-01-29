Вам не нравился ЕГЭ? Получите ГВЭ: Рособрнадзор пояснил, как будет проходить "облегченная" аттестация в 2021 году

Росорбнадзор выпустил разъяснения по поводу сдачи государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в этом году.

Напомним, в начале этого учебного года Рособрнадзор и Минпросвещения довольно оптимистично заявляли, что в 2021-м году все вернется на круги своя, и выпускники будут сдавать самые обычные экзамены. Но уже к зиме стало понятно, что аттестацию снова придется менять из-за обилия дистанционки и продолжающейся эпидемии коронавируса.

И вот теперь в "меню" появился ГВЭ – его будут сдавать те выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, но должны получить аттестат. Им нужно будет сдать два обязательных предмета – русский язык и математику (дети-инвалиды и вовсе могут выбрать только один экзамен – ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку).

"Государственная итоговая аттестация в 11 классах (ГИА-11) в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет", - говорится в разъяснениях ведомства.

ГВЭ по русскому будет состоять из отдельных заданий с кратким ответом (задания 1-24). Задания будут формироваться по материалам ЕГЭ 2021 года. По математике задания сформируют из ЕГЭ-шных базового уровня.

Демонстрационные варианты ГВЭ опубликуют до 10 февраля на сайте Федерального института педагогических исследований.

Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике (с 3 по 17 сентября 2021 года).