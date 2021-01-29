29 Января 2021
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Экономика Свердловская область
круглый стол, ургэу, институт дополнительного образования (2021) | Фото: пресс-служба УрГЭУ

Правовую практику сделок с недвижимостью в стране обсудили в УрГЭУ

В Уральском государственном экономическом университете (УрГЭУ) обсуждали особенности сделок с имуществом в современных условиях, передает корреспондент Накануне.RU. Круглый стол по теме «Правовой режим недвижимого имущества и сделок с ним: актуальные новеллы законодательства и судебная практика» инициировал институт дополнительного образования УрГЭУ.

В рамках круглого стола прошла презентация образовательных программ института дополнительного образования УрГЭУ, реализуемых в сфере юриспруденции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

«Сегодня мы обсуждаем очень актуальную тему, которая касается вопросов недвижимости, законодательных актов в сфере налогообложения. Для продуктивной дискуссии мы сегодня пригласили представителей органов власти, бизнеса и финансового сектора. Вопросы недвижимого имущества и его налогообложения всегда взывает особый интерес в обществе и активно обсуждаются в самых разных кругах. Недвижимое имущество — это важная часть жизни, пожалуй, любого взрослого человека, его постоянные расходы, которые со временем будут повышаться. Именно поэтому потребителям необходимы рекомендации от профессионального сообщества», - прокомментировала модератор круглого стола Элина Закирова, директор Института дополнительного образования УрГЭУ.

институт дополнительного образования УрГЭУ, Элина Закирова(2021)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

Обсуждение открыла проректор по дополнительному образованию и профориентационной работе УрГЭУ Елена Князева.

«Не вызывает сомнения важность взаимодействия Уральского государственного университета с профессиональным юридическим сообществом, подготовку кадров для которого активно проводит университет уже много лет. На фоне повышения кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в собственности или в аренде у бизнеса, жилые дома в городской черте и за городом любой владелец недвижимости заинтересован в рекомендациях и деловых советах. Профессиональная деятельность в этой сфере сейчас чрезвычайно востребована. Также важно обратить внимание на такие темы, как регулирование доходной базы регионального бюджета, повышение ставок на местные налоги, включая налоги на недвижимость» − подчеркнула Елена Князева.

круглый стол, ургэу, институт дополнительного образования(2021)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

В дискуссии принимали участие председатель президиума коллегии адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов» Андрей Каюрин, члены коллегии адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов» Павел Коробов, Анна Простолупова, начальник юридического отдела ООО «Юридическая служба недвижимости» Татьяна Баранова, управляющий директор «Ривьера Инвест Екатеринбург» Евгений Шилов, заведующая кафедрой предпринимательского права УрГЭУ Оксана Троценко, доценты каферды предпринимательского права УрГЭУ Александр Живаев и Ярослав Семенов.

круглый стол, ургэу, институт дополнительного образования(2021)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

От лица профессорско – преподавательского состава УрГЭУ выступили Оксана Троценко, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой предпринимательского права, Ярослав Семенов, кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского права и Елена Смородина, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита. Оксана Троценко сделала акцент на качестве реализуемых образовательных программ университета по направлению «юриспруденция»,

Так же, в работе круглого стола приняли участие бакалавры и магистранты кафедры финансов, денежного обращения и кредита и кафедры предпринимательского права УрГЭУ.

круглый стол, ургэу, институт дополнительного образования, студенты(2021)|Фото: пресс-служба УрГЭУ

Эксперт круглого стола, Юлия Куваева, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ, отметила, что потребителям необходимы рекомендации от профессионального сообщества.

«С этих точек зрения и интересов профессионалов, потребителей, и наших молодых коллег, которым еще только предстоит вести свою профессиональную деятельность, сегодняшнее собрание для нашего университета очень ценно и значимо», - подчеркнула модератор мероприятия.

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Правовую практику сделок с недвижимостью в стране обсудили в УрГЭУ

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Теги: ургэу, институт дополнительного образования, круглый стол, сделки с недвижимостью



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