Брат экс-резидента Comedy Club Незлобина не смог отсудить деньги у мэрии

В пятницу Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по иску бывшего начальника управления культуры Полевского Максима Незлобина к мэрии города.

Напомним, в прошлом году Незлобин пытался восстановиться на муниципальной службе в связи с увольнением по инициативе работодателя. В октябре иск брата экс-резидента Comedy Club Александра Незлобина был удовлетворен частично.

Полевской городской суд восстановил Максима Незлобина на его должности в управлении культуры. Также экс-чиновник требовал взыскать с мэрии упущенный заработок за то время, пока он был без работы, но в этой части суд отказал.

В ноябре данное решение было обжаловано. А в конце декабря дело поступило в Свердловский областной суд.

Сегодня апелляция была рассмотрена.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Напомним, ранее Максим Незлобин стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере и был уволен из управления культуры. В настоящее время исполняющей обязанности руководителя ведомства остается Елена Смышляева.