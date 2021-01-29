29 Января 2021
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эскадронный миноносец, Дональд Кук, Donald Cook (2016) | Фото: wallpapershome.ru

Российский фрегат в Черном море подготовился к бою на фоне захода эсминцев США

Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров" провел учения на фоне захода в регион американских эсминцев.

Черноморский флот сообщил, что военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части корабля провели тренировки по подготовке и приведению оружия в готовность к применению. Также они отработали алгоритм действий в ходе проведения условного морского боя с имитированной целью.

Американский эсминец ВМС США "Портер" зашел в Черное море 28 января. За несколько дней до этого там появился военный корабль "Дональд Кук".

В НАТО объяснили перемещение этих эсминцев "наращиванием военной мощи" России, сообщает РИА Новости.

В июле сообщалось, что в акваторию Черного моря вошли корабли НАТО - плавучая база снабжения "Алиакмон" Военно-морских сил Греции (флагман), тральщик "Тамбре" Испании и "Гаэта" ВМС Италии. Черноморский флот следил за действиями этих судов.

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Российский фрегат в Черном море подготовился к бою на фоне захода эсминцев США

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Теги: фрегат, адмирал макаров, черное море, эсминец, портер, дональд кук



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