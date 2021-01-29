ДНР и ЛНР приняли доктрину "Русский Донбасс". Ближайшая цель - освободить весь Донбасс

На форуме "Русский Донбасс", который состоялся в Донецке, была принята одноименная доктрина. Накануне.RU проанализировало документ и сделало главные выводы.

В целом он оставляет такое впечатление, что на бумагу перенесено все то, что седьмой год заявляется устно. По существу это идеологический документ, хотя его юридический статус пока неясен. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что это назревшая необходимость и принятие доктрины служит укреплению государственности ДНР и ЛНР, она формулирует культурно-историческую систему преобладающих взглядов русских, проживающих на территориях бывших советских республик. И доктрина коснется сферы образования, науки, культуры, молодежной политики, а также законотворческой деятельности. В документе тоже говорится, что реализация доктрины активизирует интеллектуальную жизнь Донбасса.

Однако в ней есть сомнительный момент. Так, целью заявлено "восстановление исторической справедливости – укрепление государственности ДНР и ЛНР как русских национальных государств". Но ДНР и ЛНР ранее не существовали, а краткая история Донецко-Криворожской Республики (ДКР) дает такие же права Киеву требовать себе пол-Украины на том основании, что в 1917-1919 гг. там формально была УНР. Это явная недоработка в формулировке цели. Также как и выражение "русские национальные государства".

Задачи, правда, выглядят правильными. Среди них: содействовать формированию на основе исторической правды картины мира жителей Донбасса, основу которой составляют идеалы и ценности Русской цивилизации; способствовать укреплению русского национального самосознания, патриотизма, гордости народа Донбасса за свою Родину и ответственности за ее будущее; определить ориентиры для выработки основных направлений государственной политики – исторической, культурной, молодежной, национальной, экономической, информационной; засвидетельствовать факт исторической, духовно-культурной и социально-экономической общности с Россией; вернуть Донбасс в качестве субъекта в сферу русского исторического пространства; развивать экономические связи с Россией.

В документе подчеркивается, что границы ДНР и ЛНР совпадают с границами бывших областей Украины и территории должны быть воссоединены. А Донбасс в целом входит в состав исторической Новороссии. ДНР и ЛНР являются историческими преемницами ДКР. Подчеркивается объединяющее значение русского языка, на котором говорит более 90% населения Донбасса. Базовыми ценностями названы труд и созидание.

Далее идет большой обзор истории Донбасса, который и составляет основную часть доктрины. А последний небольшой раздел называется "Будущее Донбасса - только с Россией". В ней перечислены основные цели на ближайшую перспективу:

• Конституционно-правовое и политическое оформление ДНР и ЛНР как русской национальной государственности для русского народа Донбасса.

• Углубленная экономическая и культурная интеграция с Россией.

• Прекращение военных действий, устранение военной угрозы для населения ДНР и ЛНР.

• Установление контроля ДНР и ЛНР над всеми территориями бывших Донецкой и Луганской областей.

• Гуманитарная, социальная, правозащитная, политическая и иная поддержка русских на Украине.

Особенно бросается в глаза предпоследний пункт - освобождение всей территории Донбасса. Насколько он реален, это самый главный вопрос. Именно поэтому украинские СМИ вышли с заголовками, что "боевики" объявили о "захвате" всего Донбасса.

Что касается реального значения доктрины, то недавно на "Военном обозрении" вышла статья с характерным названием "Идеология натощак: спасет ли доктрина "Русского Донбасса" непризнанные республики?" К сожалению, в ней есть горькая правда. Отмечается, что доктрина правильная, потому что русским Донбасса не нужно объяснять, что они русские. Но дело даже не в том, что документ может так и остаться очередной громкой "программой развития", а в том, что он никоим образом не поможет ответить населению на два главных вопроса, которые тревожат каждого в ДНР и ЛНР: почему так скверно живется сейчас и когда станет лучше. И поможет ли этому доктрина, с которой опоздали минимум на 5 лет, еще вопрос.

В целом доктрина является декларативным документом историко-идеологического характера. Украинское издание "Страна" точно описало его суть одной фразой - "С Россией, но не в России". А основная мысль документа - это курс на построение отдельных республик, формально не входящих в Россию, но при углубленной интеграции с Россией.