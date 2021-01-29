"Повода для компромисса нет": в Росприроднадзоре высказались о суде с "Норникелем"

В Росприроднадзоре намерены продолжить отстаивать свою позицию в деле против "Норильского никеля". Суд затягивается, а события конца мая прошлого года забываются, но это не повод идти на уступки, считают в ведомстве.

"Я даже не готова рассматривать (компромисс с предприятием – ред.)… Я не вижу для него (компромисса) повода", - цитирует РИА Новости руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлану Радионову.

Радионова напомнила, что сначала ЧП в Норильске воспринималось как серьезная экологическая катастрофа, но потом события стали притупляться в общественном сознании, некоторые стали считать, что о них можно забыть, "понять и простить".

Напомним, в результате аварии на ТЭЦ, принадлежащей "дочке" "Норникеля", в почву и воду вытекло более 20 тыс. тонн дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в 148 млрд руб. в "Норильском никеле" не согласны – там полагают, что ущерб составляет около 20 млрд руб. Из-за этого начался суд, между тем, с момента аварии прошло более полугода.