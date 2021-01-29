Якушеву представили нового замгенпрокурора России в УрФО

Сегодня, 29 января, полпред президента России в УрФО Владимир Якушев провел рабочую встречу с заместителями генерального прокурора РФ Юрием Пономаревым и Сергеем Зайцевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Зайцев будет курировать органы прокуратуры Уральского федерального округа. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия аппарата полномочного представителя президента и управления Генпрокуратуры по УрФО с прокурорами по эффективному решению актуальных социально-экономических проблем.

Речь шла, в том числе, об обеспечении трудовых прав уральцев, мер социальной защиты и поддержки населения в период введения ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса, а также укреплению законности и правопорядка.

Напомним, ранее стало известно о новом возможном месте работы замгенпрокурора России в Уральском федеральном округе Игоря Ткачева, который занимает этот пост с 2018 года.