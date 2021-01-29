Абрамченко рассказала, за счет чего в землю будут зарывать на 50% меньше мусора

Вице-премьер Виктория Абрамченко, работающая сегодня в Челябинске, прокомментировала реализацию программы сокращения мусора, передает корреспондент Накануне.RU.

"Задача к 2030 году в Российской Федерации снизить в два раза объём мусора, который мы вывозим на полигон. Полигон – это захоронение мусора в землю, отработанного, отсортированного, но в землю. Наша с вами задача сократить этот мусор в земле в два раза к 2030 году. Способы сокращения мусора в земле разные. Первое, с чего мы должны начинать – это раздельный сбор мусора и снижение упаковки. Мы посчитали с коллегами, в 2020 году 50% нашего мусора – эта упаковка, это пластик в первую очередь. Поэтому этот пластик нужно через культуру потребления сокращать. И мы в рамках концепции расширенной ответственности производителей импортёров как раз заложили некие меры. Трудноперерабатываемый пластик – от него [надо] отказываться. Цветные пластиковые бутылки – не голосовать ногами в магазинах за эти цветные бутылки и постепенно ориентировать производителей сокращать производство такого пластика, не перерабатываемого", – подчеркнула чиновница.

Второе, по ее словам – это собственно раздельный сбор, когда на контейнерных площадках у дома будет появляться возможность через систему раздельного сбора, считает Абрамченко. "Это специальный транспорт, который ездит по определенным маршрутам, в определенные часы, собирает перерабатываемую упаковку отдельно, а не в общей куче. Не должны эти отходы смешиваться, например, с органикой, для того, чтобы ехать потом на полигон, либо на мусоросжигающий завод", – отметила она.

И третье направление – это техногрунты и биогумус. "Хвост может быть источником для производства грунтов. Это подложка для строительства автомобильных дорог. Так делает весь мир. И в этом направлении мы тоже двигаемся", – рассказала она.

Напомним, сегодня федеральные чиновники побывали на челябинской свалке, где оценили реализацию программы рекультивации этого сложного объекта.