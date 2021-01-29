29 Января 2021
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Происшествия Свердловская область
социальный работник, соцслужба, пенсионер (2016) | Фото: doseng.org

Мошенница из Екатеринбурга обманула пенсионерку на полтора миллиона, выдав себя за сотрудника соцслужбы

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемую в хищении у пенсионерки сбережений на сумму в 1,5 млн руб. Сама потерпевшая рассказала, что неизвестная женщина представилась сотрудником социальной службы и убедила пожилую женщину передать денежные средства для обмена денег старого образца на новые.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу, инцидент произошел 26 января около 15.00 по ул. Лобкова,34. Женщина 40 лет пришла в дом пенсионерки, сообщив о том, что ей, якобы, выделен продуктовый набор, а наличные сбережения необходимо обменять на купюры нового образца. После того, как сбережения были переданы, гостья поспешила покинуть квартиру.

Со слов пенсионерки был составлен фоторобот злоумышленницы: рост около 160 см, плотного телосложения, неславянской внешности, была одета в серую шапку, темные очки, медицинскую маску, на руках белые хозяйственные перчатки, говорила без акцента.

Подозреваемая разыскивается. В настоящее время следственное подразделение отдела полиции № 14 УМВД по Екатеринбургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Всем, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении подозреваемой, просим сообщать в полицию по телефонам 8 (343)356-42-14 (дежурная часть отдела полиции № 14) или 02 (102 по мобильному).

В полиции также напомнили, что гражданам, особенно пожилого возраста, не следует открывать дверь незнакомым людям и быть более бдительными. Очень часто злоумышленники представляются работниками жилищно-коммунального хозяйства, пенсионной и социальной службы, чтобы попасть внутрь квартиры. Во избежание подобных инцидентов, всегда необходимо спрашивать удостоверение того или иного сотрудника, данные человека, а лучше всего связаться с той службой, которую он называет, и уточнить, работает ли у них такой человек.

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Мошенница из Екатеринбурга обманула пенсионерку на полтора миллиона, выдав себя за сотрудника соцслужбы

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Теги: мошенник, Екатеринбург, пенсионерка, сотрудник соцслужбы



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