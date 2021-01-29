Тюменский детский омбудсмен предупредил родителей об опасности несанкционированных митингов для детей

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов заявил о том, что участие детей в несанкционированных акциях опасно для их жизни. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного правительства.

Он предупредил родителей, что на несогласованных митингах высока вероятность беспорядков, давки в толпе. Кроме того, в толпе могут быть люди в алкогольном или наркотическом опьянении. Также детский омбудсмен напомнил, что эти действия являются незаконными, есть риск получить административное наказание - штрафы в размере 100 тыс. руб. Информация о нарушителях будет храниться в базах правоохранительных органов.

"Основной канал информирования об акциях - интернет. Если ваш ребенок сидит в соцсетях, смотрит Youtube, он точно увидит информацию о времени и месте проведения несанкционированных акций. Политика - занятие взрослых людей. Поговорите об этом с ребенком. Если вы узнали, что ребенок с друзьями обсуждает несанкционированные акции, предупредите родителей этих ребят. Дети воспринимают такие мероприятия, как интересную "тусовку". Очень важно донести до них информацию о рисках и угрозах. И еще - не осуждайте и не ругайте ваших детей, у них не так много, как у вас, жизненного опыта - они тянутся ко всему новому и некоторые вещи еще не оценивают критически", - заявил Андрей Степанов.