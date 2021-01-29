На УВЗ рассказали об инструментах бережливого производства

На УВЗ рассказали об инструментах бережливого производства. Об этом сообщается в статье в корпоративной газете "Машиностроитель".

Что может заставить производственные участки соревноваться, конкурировать между собой? Один из инструментов бережливого производства – аудит по системе 5С. В цехе 190 он проводится ежемесячно во второй декаде. Комиссия мобильная, собирается оперативно: в ее состав входят руководители участков, которые проверяют работу друг друга. Аудиторы постоянно меняются, чтобы исключить предвзятость и "замыленность" взгляда. Существует негласное правило: "выявил замечание – предлагай решение". Результаты аудита максимально объективные: заводчане вместе решают общую задачу – повышение производительности труда.

"Бережливое производство в цехе 190 внедряется с 2015 года, – рассказывает инженер по развитию производственных систем отдела 69 Иван Кукарцев. – За это время разработано и реализовано много проектов: система управления запасами, карточки Канбан, также ежемесячно подаются операционные улучшения. Одним из основных направлений является система организации рабочих мест 5С. Это комплекс взаимосвязанных принципов, направленных на улучшение условий труда, обеспечение промышленной безопасности и повышение культуры производства".

Инструменты бережливого производства многие считали навязанным извне, но вскоре поняли, что это значительно облегчает труд и сокращает временные потери.

"Система 5С помогла навести чистоту и порядок, – рассказывает сменный мастер участка резинотехнических изделий Елена Богданова. – Убрали загромождения, освободили проходы – стало больше пространства. Всё рассортировано по своим местам, везде таблички с информацией. Необходимые инструменты найти быстрее и проще. Новичку на участке будет легче понять и освоить работу".

Элемент системы 5С – сортировка – применяется и на участке готовой продукции.

"Посмотрите сами, какой порядок! – улыбается механик цеха Сергей Комаров. – Сейчас, чтобы найти нужную деталь, потребуется несколько секунд. С работой в окончательной кладовой справляется один человек – комплектовщик инструментальных изделий Наталья Сорокина".

Мастер с любого участка может прийти в БИХ и без труда найти нужную пресс-форму. Номера четко видны – не нужно приглядываться. Слесари-ремонтники не отвлекаются на поиски, а занимаются текущим ремонтом. Стало удобнее и технологам, составляющим графики проверки на техническую точность.

"Когда пять лет назад в цехе начали внедрять систему бережливого производства, мы смотрели обучающие фильмы, ездили по обмену опытом на Волчанский механический завод, – вспоминает начальник БИХ Анатолий Харченко. – Почерпнули много полезной информации, в частности, как оборудованы места складирования. Раньше все наши пресс-формы были обезличенные – теперь они подписаны, актуализированы, занесены в журнал. На поиск нужной уходит порядка 30–40 секунд".

В проведении аудитов и разработке мероприятий по бережливому производству личное участие принимает каждый руководитель участков и служб цеха. Без их вклада не было бы хорошо отлаженного процесса и высоких результатов. Можно сказать, что в цехе 190 создана производственная система постоянного совершенствования.