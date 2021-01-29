29 Января 2021
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Общество В России
Линия по производству медицинских масок (2020) | Фото: Фонд святой Екатерины

Роспотребнадзор: Есть надежда, что россияне смогут отказаться от масок уже в 2021 году

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что уже в 2021 году можно отказаться от ношения масок в общественных местах.

По ее словам, эта надежда основывается, во-первых, на том, что россияне "научились жить" с коронавирусом, и во-вторых, идет массовое вакцинирование.

Попова в эфире Первого канала отметила, что иммунитет к коронавирусу есть в среднем у 20-25% россиян.

Ранее в России была создана петиция против обязательного ношения масок, адресованная президенту РФ, Правительству, органам власти регионов и Роспотребнадзору. Отмечается, что миллионы людей имеют заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, и для них затруднение дыхания из-за ношения маски увеличивает риск приступов или смерти.

Автор петиции призывает отменить обязательное ношение масок для всего населения, рекомендовать это без угрозы наказания и исключить из Перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих, коронавирусную инфекцию 2019-nCoV.

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Роспотребнадзор: Есть надежда, что россияне смогут отказаться от масок уже в 2021 году

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Теги: анна попова, маски, масочный режим



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