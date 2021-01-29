29 Января 2021
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Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Жизнь в один клик: в Свердловской области создали соцсеть для пенсионеров

В Свердловской области создали социальную сеть для пенсионеров. Проект был разработан министерством социальной политики региона. В этой социальной сети пенсионеры смогут знакомиться друг с другом, в один клик записываться на прием к врачу или к чиновнику. О "ноу-хау" Накануне.RU рассказал источник в областных властях.

Ожидается, что с помощью новинки люди преклонного возраста смогут также находить работу и получать помощь в сложных жизненных ситуациях.

Как сообщила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, ресурс будет иметь множество разделов. Цифровая платформа систематизирует наиболее востребованные сферы жизнедеятельности: здравоохранение, социальное обслуживание, правозащиту, культуру, образование и многое другое.

"Последние исследования показали, что граждане преклонного возраста очень нуждаются в знакомствах и общении с людьми аналогичного возраста, но большая часть сайтов, предусмотренных для этих целей, не отвечают запросам старшего поколения. Новая разработка будет предусматривать такую возможность с учетом мнений пожилых пользователей", - подчеркнула спикер регионального парламента.

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Жизнь в один клик: в Свердловской области создали соцсеть для пенсионеров

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Теги: пенсионеры, социальная сеть. Людмила Бабушкина, Заксобрание, Свердловская область



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