В Сургуте суд отказал Барсову – конкурс на пост мэра объявят на заседании думы

Сургутский горсуд рассмотрел иск Евгения Барсова к конкурсной комиссии и думе Сургута в связи с отказом кандидату в участии в конкурсе на должность мэра, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь инстанции Ксения Ожерельева.

"Решение суда – отказать в удовлетворении иска. Отменены меры предварительной защиты", - уточнила Ожерельева.

Заседание думы города, на котором должны объявить о старте нового конкурса, состоится сегодня в 15.00.

Напомним, Евгений Барсов заявлял о намерении пойти в суд, чтобы оспорить отказ в дальнейшем участии в конкурсе. Однако по мнению члена попечительского совета регионального отделения "Ассоциации юристов России" Владимира Брюхова, перспектив отмены решения конкурсной комиссии о признании конкурса по выбору главы Сургута несостоявшимся, нет.

31 января должен был стартовать прием документов на новый конкурс по выборам главы Сургута, а 26 февраля - состояться заседание местного парламента, на котором бы и определился новый мэр города.

Евгений Барсов стал 24-ым кандидатом в главы. В 2017 г. он принял решение сдать мандат и выйти из партии "Единая Россия" "из-за несогласия с экономической политикой партии власти, которая "навязывается нам всем". Позже депутат избрался в новый состав парламента от округа №22 и стал представителем ЛДПР.