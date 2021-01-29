29 Января 2021
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коллаж, школьники, школа, образование (2020) | Фото: Накануне.RU

В Бурятии школьники пытались продать одноклассника на Avito

В Бурятии школьники попытались "продать" одноклассника на сайте бесплатных объявлений. Оказалось, что это не единичный случай.

Рекламное объявление на сайте Avito с "продажей" ребенка увидел местный житель, он обратился к уполномоченной по правам ребенка в республике Наталье Ганькиной, а она, в свою очередь, направила заявление в полицию.

Выяснилось, что объявление в качестве шутки разместили подростки из Кяхтинского района. Административное дело возбуждать не стали – дети не достигли возраста привлечения к ответственности.

"Объявление о продаже несовершеннолетнего удалено. С детьми и родителями проведена профилактическая беседа. Факт размещения объявления, содержащего подобную информацию, к сожалению, не единичен. В сентябре 2020 года ребята одной из школ города также размещали аналогичное объявление", - написала Ганькина в Facebook.

Она обратилась к детям и родителям с просьбой пресекать подобные шалости: "Они не только обижают сверстников, но и могут повлечь привлечение к административной ответственности по статье 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных".

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В Бурятии школьники пытались продать одноклассника на Avito

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Теги: шалость, школьники, объявление, торговля людьми



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