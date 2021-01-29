На Украине суд отменил новое правописание

Окружной административный суд Киева отменил новое украинское правописание, которое было введено украинским правительством в 2019 году.

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Накануне.RU уже писало об этих нововведениях, которые дополнительно коверкают мову с целью удаления от русского языка. Например, в словах греческого происхождения вместо буквы "ф" ставится "т": катедра, етер, міт, маратон, Атени вместо кафедры, эфира, мифа, марафона и Афин. Также в словах греческого происхождения сочетание букв "ау" заменяется на "ав", например: авдієнція, авдиторія, фавна, павза, лавреат. Кроме того, вводились в большом количестве многие другие бессмысленные изменения.

Адвокат Ростислав Кравец, который и подал иск, заявил, что он считает недопустимым такое коверкание мовы. Первой же подала иск еще в июне 2019 года жительница Херсона.

Решение вступит в силу через месяц. Кабмин еще может подать апелляцию.

Показательно, что недавно тот же суд удовлетворил иск о том, что в школьных учебниках содержится клевета на "Беркут" и нужно переделать учебники. А в прошлом году суд признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской, но под давлением нацистов отменил решение. После решения по "Беркуту" финансируемая посольством США организация Prosud призвала Владимира Зеленского ликвидировать этот суд.