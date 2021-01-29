Вице-премьер Абрамченко посетила челябинскую свалку

В Челябинск с рабочим визитом 29 января приехала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает корреспондент Накануне.RU. Вместе с ней в регионе работают замминистра природных ресурсов РФ Мурад Керимов и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Свой визит федеральные чиновники начали с посещения рекультивируемой городской свалки. Представитель РосРАО рассказал об устройстве системы сбора свалочного фильтрата и системе дегазации. Виктория Абрамченко лично оценила сооружения, а после осмотра пообщалась с общественниками, которые рассказали, что на объекте с самого начала осуществлялся общественный контроль.

Вице-премьер поинтересовалась, стало ли лучше. Активисты заявили, что однозначно чувствуется разница, жители это замечают и оценивают.

Виктория Абрамченко выступила с предложением высадить деревья на холме, чтобы сделать территорию лесопарковой зоной.

"Относительно высадки деревьев, мне кажется, должны окончательное решение принять экологи, и я предложила региональной команде и городской администрации соотнести это с мнением жителей. Если жители проголосуют за деревья на этой площади в 74 га, это будет замечательно. Мы устранили проблему, рекультивировали свалку, а что дальше? 74 га в городе со сложным рельефом, со сложной розой ветров, где любой грунт, который будет перемещаться воздушными массами, будет тоже добавлять проблем городской атмосфере, этого бы не хотелось. Поэтому с Алексеем Леонидовичем вчера, пока мы ехали из аэропорта, я ему предложила высадить деревья. Во-первых, корневая система укрепит холм, не будет давать развиваться ни ветровой, ни водной эрозии. Хотя инженерные коммуникации с точки зрения сбора ливневки выполнены очень хорошо. Это тоже уникальная отечественная технология. Вот добавить поглощающей способности через эти леса не помешает", - подчеркнула она.

В целом, оценивая рекультивацию, вице-премьер отметила, что Челябинск чемпион в этом вопросе.

"Челябинская свалка - это уникальное сооружение. Огромная площадь и огромная высота, и вклад в загрязнение атмосферы огромный. Это второе место после крупнейшего комбината "Мечела". Конечно, то, что сделано и сделано по наилучшим доступным технологиям с применением лучших экологических стандартов, это очень хорошо. Это отрадно. Мы увидели несколько этапов, несколько инженерных сооружений, несколько технологий, которые применены в рекультивации данной свалки. Такого второго объекта пока в стране нет. Это действительно уникальная рекультивация", - добавила она.

Губернатор Алексей Текслер напомнил, что на рекультивацию свалки было выделено 4,5 млрд руб., Из них чуть более 1 млрд - областные средства. В момент работы свалки объем выбросов достигал 60 тыс. тонн.

"Техническая часть рекультивации закончится в августе 2021 г. Осталось завершить ряд инфраструктурных задач и биологическую часть рекультивации. Всё идёт по плану", - отметил глава области.

Поинтересовались журналисты и мнением заместителя председателя правительства РФ о том, как она оценивает воздух в Челябинске.

"Пока хорошо. Но обольщаться не стоит. Мы реализуем федеральный проект "Чистый воздух" и он реализуется до 2024 года в 12 городах. Челябинск там номер один и наша совместная задача - сделать все, чтобы выбросы, которые влияют в первую очередь на здоровье людей, в вашем городе были снижены", - отметила она.

Напомним, челябинская городская свалка была открыта в 1949 г. За годы ее работы там накопилось почти 20 млн кубометров отходов. Она занимает площадь более 70 га и в некоторых местах достигала 40 м высотой. 11 сентября 2018 года челябинскую свалку закрыли. Был разработан проект рекультивации объекта. Рекультивация идет в три этапа. Подготовительный этап был завершен осенью 2019 года. В настоящий момент на объекте проводится основной этап рекультивации. Работы планируется завершить в конце 2021 года.

Также в рамках визита федеральные чиновники посетят "Мечел", ЧТПЗ и центр экологического мониторинга Челябинской области. После этого в областном правительстве состоится совещание.