29 Января 2021
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салон самолета бизнес-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

"Уральские авиалинии" возобновляют прямой рейс по маршруту Екатеринбург - Дубай

Авиакомпания "Уральские авиалинии" возвращают прямые рейсы по направлению Екатеринбург – Дубай – Екатеринбурга. Первый полет запланирован уже на 14 февраля. Стоимость билета от 16,5 тыс. р. в одну сторону (23 тыс. туда-обратно).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, до конца марта запланированы еженедельные перелеты (по воскресеньям), однако после возможно увеличение частоты до четырех раз в неделю.

"Эмираты – одно из самых долгожданных направлений для наших пассажиров. И мы рады, что наконец-то можем предложить еженедельные полёты в эту удивительную страну. Уральцы ценят ОАЭ за разнообразие досуга и калейдоскоп полученных впечатлений: романтические вечера на берегу Персидского залива, покорение небоскребов, пальмовые острова, умиротворяющая тишина пустыни, шопинг", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, что перед путешествием необходимо ознакомиться с действующими ограничениями на въезд в страну.

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"Уральские авиалинии" возобновляют прямой рейс по маршруту Екатеринбург - Дубай

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Теги: Дубай, Екатеринбург, рейс, уральские авиалинии



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