ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию

Евросоюз из-за дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать экспортные поставки препарата в Великобританию, сообщает газета The Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.

Отмечается, что изначально о переносе сроков поставок вакцины в Великобританию сообщила компания AstraZeneca. С учетом этой ситуации глава Евросовета заявил необходимости изучить вопрос замораживания экспорта вакцин и компании Pfizer, передает Regnum.

По данным зарубежного издания, "вакцинная война" была спровоцирована британско-шведской фармкомкомпанией AstraZeneca, которая гарантировала доступ вакцины в Британию, но откладывает ее передачу ЕС, объясняя это разницей по времени подписания контракта.

Напомним, Великобритания стала первой страной, которая одобрила использование вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer совместно с немецкой BioNTech. Вакцинация в стране стартовала 7 декабря.

Ранее компания Pfizer сообщила администрации президента США, что не сможет предоставить большое количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля. По данным газеты Washington Post, другие страны скупили большую часть запасов. Теперь возникают сомнения по поводу того, смогут ли американские власти провести вакцинацию большей части населения страны к концу весны или началу лета.