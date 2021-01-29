Ефремов рассказал, как вставляет на зоне молнии на швейном производстве

Актер Михаил Ефремов, попавший в колонию из-за пьяного ДТП, в котором погиб человек, дал короткое интервью через своего адвоката. Судя по всему, тюремным театром артист еще не занялся, а вот с окружением отношения уже наладил.

Ефремов работает на швейном производстве. Шутит по этому поводу: "Работаю Зевском укрощаю молнии". Условия жизни в колонии он назвал приемлемыми.

Соседей по колонии он называет "достойными и правильными мужиками, каждый из которых где-то оступился". Самого Ефремова на зоне тоже уважают, называют дядя Миша.

Возможность заниматься творчеством у Ефремова есть, но он пока ее не реализует, зато много читает. О возвращении к профессии после освобождения пока не думает. "Как получится, пока мое дело вставлять замки в молнии. Очень развивает мелкую моторику", - заявил актер в интервью "Коммерсанту".

Также Ефремов добавил, что считает ошибкой обращение к услугам адвоката Эльмана Пашаева во время судебного процесса, но "что случилось, то случилось".