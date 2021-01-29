В Качканаре новый медицинский скандал - из-за возможного закрытия поста гинекологии

Руководство Качканарской городской больницы намерено подать заявление с обвинениями в клевете на представителей профсоюза "Действие". В группе организации "В контакте" появилась информация о возможном закрытии гинекологического поста в здравнице.

Профсоюз составил коллективное обращение в министерство здравоохранения Свердловской области с требованием провести проверку информации о возможном сокращении, дать правовую оценку оптимизации акушерской помощи и не допустить сокращения штата и закрытия отделения.

"Учитывая крайне низкую транспортную доступность медицинской помощи и отдаленность ближайшего гинекологического отделения (город Нижний Тагил), до которого более 100 км, недостаток коечного фонда и сокращение сертифицированных сотрудников может сказаться на здоровье женского населения Качканара", - сообщили обеспокоенные активисты профсоюза.

Однако пресс-секретарь медучреждения Ирина Рябинина полностью опровергла эти сведения. "Это клевета! Слухи! Мы будем обращаться в компетентные органы", - заявила Накануне.RU Рябинина.

В пресс-службе свердловского минздрава заявили, что проводят проверку по обращению профсоюза "Действие".

Напомним, в декабре 2020 года медики Качканара пожаловались Владимиру Путину на невыплату надбавок за работу с пациентами, зараженными COVID-19. Была проведена проверка, по итогам которой сотрудники получили деньги.