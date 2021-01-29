Полицейские задержали еще одну сотрудницу штаба Навального в Екатеринбурге

Полицейские задержали сотрудницу штаба оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге Викторию Райх. Как сообщает адвокат Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook, девушку "скрутили у подъезда дома и увезли в неизвестном направлении".

Напомним, что вчера Свердловский областной суд отклонил апелляцию защиты главы штаба Навального Алексея Гресько и арестовал сторонника оппозиционера на 10 суток. Также вчера Московский областной суд признал законным арест Алексея Навального. Ранее защита подала апелляцию на решение Химкинского городского суда.