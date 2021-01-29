29 Января 2021
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аудитория доска профессор студенты вуз образование лекция сессия преподаватель (2019) | Фото:FonWall

Минобрнауки возвращает студентов в вузы с 8 февраля

Министр высшего образования и науки Валерий Фальков подписал приказ о возвращении с 8 февраля вузов к традиционному формату обучения.

Согласно документу, руководители федеральных вузов должны организовать возвращение к очному обучению "с учетом мнения студсоветов и по согласованию с Роспотребнадзором".

"При этом необходимо учесть особенности распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе", - добавили в Минобрнауки.

Накануне Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что "пандемия действительно постепенно отступает, количество заболевших уменьшается".

"По летальности в целом ситуация удовлетворительная, если вообще можно так говорить об этой категории. На 100 тыс. населения у нас 12 заболевших. Это в 4 раза меньше, чем во многих европейских странах. Но я хочу обратить внимание, что расслабляться преждевременно", - заметил президент.

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Минобрнауки возвращает студентов в вузы с 8 февраля

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Теги: минобрнауки, вузы, валерий фальков, дистанционка



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