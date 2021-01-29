В Москве полиция привлекла к ответственности 173 родителя за участие их детей в митинге

В Москве в отношении 173 родителей, чьи дети приняли участие в несогласованной акции 23 января, составлены административные материалы.

Всего, по данным МВД, к административной ответственности были привлечены 267 человек. 110 из них судом назначено наказание в виде административного ареста.

В полиции призвали не поддаваться на провокации и не принимать участие в незаконных акциях 31 января, пишет Regnum.

Ранее московская прокуратура сообщила о выявлении публикаций с попытками вовлечения людей в массовые беспорядки, а также несанкционированные мероприятия в конце текущей недели. В надзорном ведомстве отметили, что нашли такие публикации, ориентированные в том числе на детей, в соцсетях. Руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний вынесены предостережения.