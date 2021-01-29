В ГИБДД рассказали, как доказать, что разметка была под снегом

В ГИБДД рассказали, как добиться отмены штрафа, выписанного за нарушение разметки, если разметку просто не было видно из-за неубранного снега на дороге. Это можно сделать на основании данных комплексов фото- и видеофиксации, передает ТАСС.

"Доказательствами по делу об административном правонарушении являются в том числе показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо <...> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения", - говорится в разъяснении ведомства.

В министерстве внутренних делу указывают, что можно использовать кадры как со стационарных, так и с передвижных и мобильных видеокамер.