Жители Екатеринбурга определились с объектами благоустройства на 2022 год

В Екатеринбурге завершилось голосование среди горожан за проект благоустройства городского объекта в 20212 г. В результате голоса разделились практически поровну между "Солнечными аллеями" в микрорайоне Солнечный (68 тыс. 926 голосов) и парком "Преображенский" на проспекте Академика Сахарова (68 тыс. 753 голоса). Оба объекта определены как победители и войдут в проектную документацию по благоустройству в следующем году.

Оставшиеся голоса распределились между Сквером "Опалихинский" на ул. Опалихинской (3 тыс. 678 голосов), летним парком "Уралмаш" в границах ул. Машиностроителей, Кировградской, и Красных Борцов (10 тыс. 111 голосов) и садом "имени Ф. Энгельса" в границах ул. Малышева, Бажова, Энгельса (3 тыс. 904 голоса).

Всего в голосовании приняло участие 155 тыс. 372 человека.

"О чем говорит такое распределение голосов: это максимальная активность жителей, которые въехали в новые микрорайоны, кто пока в них обживается, кто хочет видеть свои микрорайоны благоустроенными, хочет оставаться в своих микрорайонах, отдыхать в них и заниматься спортивными активностями. Поэтому понятен столь активный уровень голосования в этих микрорайонах", - рассказала об итогах голосования председатель Комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова.

По ее словам, в этом году только начинается проектирование объектов, в рамках которого и будут определены как сроки, так и финансы. До этого проектная документация должна пройти дополнительное согласование уполномоченных органов и дополнительное голосование среди жителей, поскольку на данный момент горожане видели только эскизы к будущим объектам.

"При разработке проектной документации возможны какие-то изменения и потому, что любая документация будет учитывать наличие сетей, согласование с сетевыми компаниями, со смежными территориями, с транспортными условиями и, конечно, в соответствие с выполнением тех или иных определенных условий, уже нормативными строительными документами будут вноситься изменения. Потому это и называется концепция. Рабочий проект, конечно, расставит многие вещи по своим местам, но надо понимать это в самом начале пути", - пояснила Благодаткова.

Она также напомнила, что очень важным аспектом является прокладка сети освещения. И хотя жители утверждают, что более быстрый и простой способ – это "воздушное" освещение, на практике такой метод себя не зарекомендовал: во многих скверах и парках, где было была выбрана именно эта концепция, освещение было разрушено вандалами.

"Приняли решение включить в программу дальнейшей разработки проектной документации, участие в заявках уже на федеральном уровне по двум объектам. Считаю, что это правильное решение и, что жители, которые проживают в этих микрорайонах, достойны того, чтобы в них не только строились дома, но и также места, где можно отдыхать", - заключила Благодаткова.