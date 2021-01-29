На Среднем Урале на водителя иномарки напали с ножом и бейсбольными битами

На Среднем Урале задержали подозреваемых в нападении на водителя иномарки.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области, все случилось в поселке Рефтинский. Началось с того, что двое молодых людей 1986 и 1997 годов рождения возле дома на улице Молодежной бейсбольными битами разбили стекла отечественного автомобиля. После этого они напали на водителя стоящей рядом иномарки.

В ходе начавшейся потасовки водитель машины "Опель Астра" получил ножевые ранения. Пострадавший мужчина был госпитализирован в больницу.

Оба задержанных для дальнейшего разбирательства были доставлены в полицию. Проводится проверка, по итогам которой может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.