Сургутский суд в экстренном порядке рассматривает иск Барсова. Новый конкурс на должность мэра объявят сегодня

Рассмотрение иска Евгения Барсова к конкурсной комиссии и думе Сургута в связи с отказом кандидата в участии конкурсе на должность мэра было перенесено. Заседание по делу проходит в эти минуты в Сургутском городском суде, передает корреспондент Накануне.RU.

Изначально планировалось, что иск будет рассмотрен 3 февраля. Примечательно, что несмотря на то, что результатов суда еще нет, в городской думе на сегодня запланировано заседание, на котором, согласно повестке, будет объявлено о проведении нового конкурса. Оно состоится в 15.00.

Между тем, ранее было объявлено о заморозке конкурса в связи с иском кандидата.

"Приостановить действия думы города Сургута в части принятия решения о проведении повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы города до разрешения настоящего административного иска", - сообщал сургутский городской суд.

Добавим, что в проекте решения не указана дата проведения повторного конкурса и приема документов от претендентов.

Напомним, Евгений Барсов заявлял о намерении пойти в суд, чтобы оспорить отказ в дальнейшем участии в конкурсе. Однако по мнению члена попечительского совета регионального отделения "Ассоциации юристов России" Владимира Брюхова, перспектив отмены решения конкурсной комиссии о признании конкурса по выбору главы Сургута несостоявшимся, нет.

31 января должен был стартовать прием документов на новый конкурс по выборам главы Сургута, а 26 февраля - состояться заседание местного парламента, на котором бы и определился новый мэр города.

Евгений Барсов стал 24-ым кандидатом в главы. В 2017 г. он принял решение сдать мандат и выйти из партии "Единая Россия" "из-за несогласия с экономической политикой партии власти, которая "навязывается нам всем". Позже депутат избрался в новый состав парламента от округа №22 и стал представителем ЛДПР.