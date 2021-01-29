Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Рейсы в обе страны пока будут выполняться только из Москвы (в Афины – два раза в неделю, в Сингапур – три раза в неделю).

Решение было принято накануне на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом, которое возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.

Штаб также актуализировал показатели, которые будут применяться для разрешения открытия авиа или ж/д сообщения с иностранными государствами:

– показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за последние семь дней не должен превышать 40,0.

– показатель распространения (Rt), рассчитанный как средний за неделю, должен быть меньше или равен 1;

– темп прироста, рассчитанный как средний за 14 суток, не должен превышать 1%;

– уровень тестирования на 100 тыс. населения, рассчитанный как средний за семь дней, не должен быть меньше 200.

Также на штабе было объявлено, что международные рейсы с 8 февраля смогут отправлять и принимать еще несколько российских аэропортов: Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме того, по решению штаба с 8 февраля будет увеличено количество регулярных рейсов в Египет из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, с частотой не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

В Екатеринбурге по поводу грядущего открытия аэропорта для международных полетов базовый перевозчик "Уральские авиалинии" уже анонсировал открытие чартеров в Армению, а также добавил, что рассматривается возможность открытия новых рейсов в Белоруссию.